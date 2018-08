Dettmann: Koripallomaajoukkue saa euroliigamiehet syyskuun MM-karsintaan

Raiko Häyrinen

Euroliigapelaajat Petteri Koponen ja Sasu Salin pelaavat koripallomaajoukkueen syyskuun MM-karsintaotteluissa Bosnia-Hertsegovinaa ja Ranskaa vastaan, mutta Lauri Markkasen saaminen joukkueeseen näyttää epätodennäköiseltä. Tämän saattoi päätellä päävalmentaja Henrik Dettmannin kommenteista maajoukkueen harjoitusten jälkeen Helsingissä tänään.

– Kyllä siinä (syyskuun MM-karsintapeleissä) pelaa kaikki (euroliigapelaajat), Dettmann sanoi.

Auki on sen sijaan edelleen, missä vaiheessa euroliigajoukkueet vapauttavat pelaajat valmistautumaan MM-karsintoihin.

– Riippuu, minkä maan pelaajista puhutaan. Saksa on luterilainen kansa ja noudattaa varmaan sovittuja pelisääntöjä, Dettmann sanoi.

Tämä tarkoittaa sitä, että Dettmann uskoo Bayern Münchenin päästävän pelinjohtaja Petteri Koposen liittymään maajoukkueharjoituksiin ehkä jo tällä viikolla.

Malagaa edustavan Sasu Salinin tilanne näyttää hankalammalta. Dettmannin mukaan espanjalaisseurat tulkitsevat Kansainvälisen koripalloliiton Fiban määräyksiä siten, että MM-karsintoihin pelaajat pääsevät vasta 72 tuntia eli kolme vuorokautta ennen peliä.

MM-karsintojen ensimmäisessä lohkovaiheessa viime kaudella Koponen ja Salin olivat suurimman osan peleistä sivussa euroliigajoukkueiden kieltäydyttyä päästämästä pelaajia maajoukkueeseen.

Lauri Markkasen ja hänen NBA-joukkueensa Chicago Bullsin edustajien puheista saattoi jo kesällä päätellä, ettei Suomen kirkkain tähti todennäköisesti pelaa syyskuun MM-karsinnoissa. MTV uutisoi kesällä Markkasen päätöksen varmistuneen.

Dettmann ei halunnut kertoa tilanteesta enempää.

– Puhutaan nyt näistä pelaajista jotka täällä ovat, Dettmann sanoi aluksi.

Markkasen nimi on MM-karsintaan nimettyjen pelaajien pitkällä ehdokaslistalla.

– Olen puhunut Laurin kanssa. Minä puhun Laurin kanssa, mutta en minä kerro mitä. Se on meidän välinen asia, Dettmann sanoi.

Suomi aloittaa MM-karsinnan jatkovaiheen 13. syyskuuta kotiottelulla Bosnia-Hertsegovinaa vastaan. Se on neljän pisteen peli, sillä vastustaja on voittanut alkukarsinnassa kaksi peliä, Suomi kolme. Kolme päivää myöhemmin vuorossa on syyskuun toinen karsintapeli Ranskaa vastaan vieraissa.

Jatkokarsintalohkon kuudesta maasta kolme pääsee ensi vuoden MM-kisoihin.