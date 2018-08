Osmo Vatanen

Rovaniemi

Henri Bollströmin ohjastama Tähen Toivomus voitti Mäntyvaaran Kirppu-ajon jälleen. Viimeisellä kierroksella vastustajiltaan karannut ori kohensi nimissään olleen kilpailuennätyksen numeroihin 23,7.

Kirppu-ajo on 2 600 metrin tasoitus, jossa urallaan yli 80 000 euroa ansainneet starttaavat 40 metrin takamatkalta.

– On tämä ilmiömäinen lahjakkuus. Se on kehittynyt vielä viime vuodestakin. Vauhtia ja varmuutta on tullut lisää, Bollström ihasteli.

Tähen Toivomus kuittasi voitostaan 15 000 euroa. Toiseksi kesti paalulta startannut Markus Porokan Iikori ja kolmas oli yhdeltä takamatkalta lähtenyt Hannu Hietasen Joriini. Paljon pelattu Kartier laukkasi startissa hylkäykseen saakka.

– Meiltä lähtö onnistui, ja pääsimme kolmanteen pariin ulos. Siitä piti lähteä ulos, kun Metkutus tuli takaa, Bollström kertoi.

– Kun päästiin keulaan, yritin hillitä kyytiä, mutta Tähen Toivomus meni omaa vauhtiaan. Se ei ollut maalissa väsynyt. Hyvään kuntoon Pauli Raivio on sen tauon aikana laittanut.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tähen Toivomuksen edel­­-

linen startti oli reilu kuukausi sitten Suurmestaruus Mikkelissä. Sen 7-vuotias ori voitti haamuajalla 19,8a. Heinäkuun alussa Tähen Toivomus oli toinen Suur-Hollola-ajossa, jonka se voitti vuotta aikaisemmin.

Tähen Toivomusta odotettiin jo kuukausi sitten Mäntyvaarassa ajettuihin kuninkuusraveihin. Sen kolmen lähdön kisan ori jätti omistajien harkinnan jälkeen väliin.

– Ensi vuonna Lahdessa olemme mukana. Hevonen pääsee väliyöksi kotitalliin, puolikkaan omistava valmentaja lupasi.

– Tänne Rovaniemelle tullaan ensi vuonnakin, kunhan hevonen ja miehet ovat terveitä, Raivio kaavaili.

– Tehdään tästä perinne. Täällä on niin hienot oltavat.

Kolmas voitto Kirppu-ajossa toisi mukanaan lopullisesti myös arvokkaan kiertopalkinnon.

Legendaarinen Kirppu syntyi vuonna 1879 Rovaniemellä. Sen kotitila Pöykkölä on nykyään museona. 9-vuotiaana Kirppu siirtyi turkulaisen eläinlääkärin Ludvig Fabritiuksen omistukseen. Se voitti aikansa kovimman ravikisan Suuren orikilpailun se vei nimiinsä neljä kertaa peräkkäin.

Kirppu oli aikansa kuuluisin ravihevonen ja kysytty siitosori. Fabritius kirjoitti siitä kirjankin.