IS: Miesten jalkapallomaajoukkue tinki palkkiorahoistaan naismaajoukkueen hyväksi

En kiinnosta lähteä katsomaan

Ihan solidaarinen teko miesten maajoukkueelta, ketkä Suomen maajoukkueessa pelaa miesten puolella tulevat varmasti toimeen ansioillaan. vaikkei siellä montaa miljonääriä olekkaan nykyisin arvaten. Se on vaan kylmä tosiasia, ettei naisurheilu tai palloilu kiinnosta samalla tavalla penkkiurheilijoita, kuin miesten. Miksi ? Siksi kun miesten puolella se vaan on todella paljon tasokkaampaa ylipäätäänsä. Esim. minä olen kova penkkiurheilija ja urheilun seuraaja. mutta ei minua hevillä kiinnosta lähteä Helmareita katsomaan paikanpäälle, vaikka urheilu on parasta paikanpäällä. Näin vaan tulee markkinatalous vastaan tässäkin asiassa kylmästi.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.