Tennistähti Zverev vahvisti valmennustiimiään kahdeksankertaisella grand slam -voittajalla

Heikko alkukausi lisää ex-maajoukkuevalmentaja McClarenin riskiä saada jälleen potkut

Englannin jalkapallomaajoukkuetta vuosina 2006–2007 luotsannut Steve McClaren on jälleen vaarassa saada potkut. McClarenin valmentama QPR on jumittunut Englannin mestaruussarjan pohjalle, kun se on hävinnyt kauden kaikki neljä otteluaan.