Euroopan pikajuoksumestarit mittaavat tasonsa maailman kärkeen

Berliinin EM-kisoissa vauhdillaan ihastuttaneet Britannian pikajuoksijat Dina Asher-Smith, Zharnel Hughes ja Matt Hudson-Smith mittaavat lauantaina tasoaan maailman kärkijuoksijoita vastaan, kun yleisurheilun Timanttiliiga jatkuu Birminghamissa.

Asher-Smith, 22, kahmi Berliinistä peräti kolme kultamitalia, kun hän voitti naisten satasen ja 200 metriä ja ratkaisi hienolla ankkuriosuudellaan Britannialle 4x100 metrin viestivoiton. Birminghamin 200 metrillä hän kohtaa muun muassa Jamaikan Shelly-Ann Fraser-Prycen, kovassa kunnossa olevan Norsunluurannikon Marie-Josee Ta Loun ja Bahaman Shaunae Miller-Uibon.

Asher-Smith on tällä kaudella ainoa nainen, joka on juossut 200 metriä alle 22 sekunnin. Britannian ennätys 21,89 syntyi EM-finaalissa viikko sitten. Yleisradioyhtiö BBC:n kommentaattorina toimiva olympiavoittaja Michael Johnson veikkaa hänestä olympiavoittajaa Tokiossa 2020, mutta Asher-Smith yrittää olla intoilematta liikaa eikä seuraa mediaa.

– Pysyn omassa kuplassani. On hienoa, että ihmiset toivovat minun onnistuvan, mutta jos he kääntyvät minua vastaan, on parempi, etten tiedä siitä, Asher-Smith sanoi Twitterissä jakamassaan ITV:n aamuohjelman haastattelussa.

Miesten 100 metrin Euroopan mestari Hughes joutuu Birminghamissa lujille, sillä Birminghamissa ovat mukana muun muassa kauden kärkiajan 9,88 jakava Yhdysvaltain Noah Lyles ja satasen viimevuotinen MM-kakkonen Christian Coleman.

– On hienoa, että mukana on paljon meitä nuoria juoksijoita, jotka alamme juosta kovia aikoja, Lyles ennakoi.

Lyles jakaa satasen kauden kärkiajan maanmiehensä Ronnie Bakerin kanssa. Hughes voitti Euroopan mestaruuden 9,95:llä ja uskoo pääsevänsä kovassa seurassa hyvään aikaan.

Ratakierroksen EM-voittaja Matt Hudson-Smith yrittää rikkoa Birminghamissa Iwan Thomasin 21 vuotta vanhan Britannian ennätyksen 44,36.

– Ennätys syntyy kyllä. Kaikki tietävät, että pystyn siihen. Kyse on vain siitä, milloin pystyn, Hudson-Smith sanoi.

Timanttiliigan 400 metrillä radalle palaa Botswanan Isaac Makwala, joka on ollut takareisivamman takia sivussa toukokuusta asti.

Birminghamin jälkeen Timanttiliigasta ovat kisaamatta enää finaalikilpailut Zürichissä 30. elokuuta ja Brysselissä 31. elokuuta.