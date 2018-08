Jopa Ingemar Stenmark fanittaa Duplantista

Jalkapallo 10:00

Rooney osui kahdesti MLS-liigan pelissä Portlandia vastaan

Wayne Rooney on aloittanut tehokkaasti uransa Pohjois-Amerikan MLS-jalkapalloliigassa. Evertonista DC Unitediin siirtynyt Rooney on pelannut MLS-liigassa seitsemän ottelua, joissa hän on onnistunut tekemään kolme maalia. Lisäksi hän on syöttänyt kolme osumaa.