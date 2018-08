Yhdistetyn tähti Hirvonen sivussa kesä-gp:stä – hyppääjän polvi vaivaa

Suomen yhdistetyn maajoukkue joutuu tällä viikolla alkavaan kesäkauden gp-sarjaan ilman ykkösmiestään Eero Hirvosta. Viime kauden maailmancupissa kuudenneksi sijoittunutta Hirvosta, 22, vaivaa "hyppääjän polvi", tiedotti Hiihtoliitto.

Hirvosen polvessa on tulehdustila, joka on oireillut viime syksystä lähtien. Kauden jälkeisen pitkän lepo- ja kuntoutusjakson odotettiin parantavan vammaa, mutta näin ei käynyt. Leikkausta ei tarvita, mutta kovista harjoituksista Hirvonen on poissa vähintään kaksi kuukautta. Lopullista aikataulua kisoihin palaamiselle on vaikea ennustaa.

– Eihän tilanne tietenkään helpota talveen valmistautumista, mutta tässä vaiheessa tärkeintä on saada polvi kuntoon, jotta voin jatkossa harjoitella ja kilpailla normaalisti, Hirvonen kertoo.