Fernando Alonso, 37, jättää F1-sarjan

McLaren-kuljettaja Fernado Alonsoa ei nähdä ensi kaudella F1-sarjassa.

Asiasta kertoi McLaren-talli verkkosivuillaan.

– 17 mahtavan vuoden jälkeen on aika jatkaa eteenpäin. Olen nauttinut jokaisesta minuutista noina mahtavina kausina, enkä voi tarpeeksi kiittää ihmisiä, jotka ovat tehneet tästä niin erityistä, Alonso sanoi tiedotteessa.

Alonso, 37, on juhlinut urallaan maailmanmestaruutta kahdesti vuosina 2005 ja 2006. Hän on voittanut urallaan 32 kisaa ja palkintopallilla hänet on nähty 97 kertaa.

Alonson viimeisin kisavoitto on Espanjasta viiden vuoden takaa.

Alonso on tällä hetkellä MM-sarjassa yhdeksäntenä. Viime kaudella hän sijoittui viidenneksitoista.