Nilkkavamma estää Korhosen pelit lentopallon EM-karsinnoissa

Hakkuri Piia Korhonen ei kuntoutunut nilkkavammastaan pelikuntoon lentopallon naisten EM-karsintoihin. Suomi aloittaa karsinnat keskiviikkona Tallinnassa Viroa vastaan.

– Kontrollikuvissa löytyi vielä jälkiä vammasta, ja Piia teki itse päätöksen poisjäännistä, päävalmentaja Tapio Kangasniemi kertoi Lentopalloliiton tiedotteessa.

Ammatikseen Saksassa pelaava Korhonen loukkasi jalkansa kesäkuun alussa Kultaisen liigan ottelussa Unkarissa. Maajoukkueleirillä hän pystyi ponnistamaan vain pieniä hyppyjä.

– Piia on meille tietysti tärkeä pelaaja, sehän on sanomattakin selvää. Lentopallo on kuitenkin joukkuepeli, ja meillä on hyvä ryhmä kasassa, Kangasniemi sanoi.

Kotiottelunsa Suomi aloittaa ensi lauantaina Salossa Tshekkiä vastaan.