Urheilu 11.8.2018

Kim Koivu jakaa kärkisijaa golfin haastajakiertueen kisassa

Kim Koivu on jaetulla ykkössijalla golfin Euroopan-haastajakiertueen kisassa Vierumäellä, kun takana on kolme kierrosta. Suomalaispelaajat ovat olleet muutoinkin vahvassa vireessä, sillä Antti Ahokas on jaetulla kolmannella ja Kalle Samooja jaetulla kahdeksannella sijalla.