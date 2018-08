Kim Koivu jakaa kärkisijaa golfin haastajakiertueen kisassa

Kim Koivu on jaetulla ykkössijalla golfin Euroopan-haastajakiertueen kisassa Vierumäellä, kun takana on kolme kierrosta. Suomalaispelaajat ovat olleet muutoinkin vahvassa vireessä, sillä Antti Ahokas on jaetulla kolmannella ja Kalle Samooja jaetulla kahdeksannella sijalla.

Koivu on käyttänyt kolmeen kierrokseensa 201 lyöntiä ja on yhteistuloksessa –15. Skotlannin Robert MacIntyre jakaa Koivun kanssa kärkisijan. Ahokas on jäänyt kärjestä lyönnin ja Samooja kolme lyöntiä.

Lauantain kierrokseensa 66 lyöntiä (–6) käyttänyt Koivu jakoi kiitosta kotiyleisölle.

– Yleisöstä on ilman muuta apua. Sen läsnäolo pitää vain osata ottaa oikein. Vaarana on helposti, että yrittää liikaa, hän sanoi tiedotteessa.

Kilpailu päättyy sunnuntaina.