Laukkanen ui uusinnasta EM-kisojen välierien varasijalle

KAIJA YLINIEMI

Jenna Laukkanen on ensimmäisellä varapaikalla naisten 100 metrin rintauinnin välierissä uinnin EM-kisoissa. Jos joku välieriin selviytyneistä uimareista rikkoo itsensä ennen välieräuintia, Laukkanen pääsee mukaan taisteluun finaalipaikoista.

Vuokatin Laukkanen varmisti varasijapaikan voittamalla uusinnan. Oljenkorsi välieriin on ohut, mutta Laukkasella ei ollut mitään syytä jättää sitä käyttämättä.

– Kun iltauinteja ei muuten ole, niin sama kait se oli uida. Huomenna on muutenkin välipäivä, Laukkanen kertasi.

Lauantaina Laukkanen starttasi Glasgow'n altaaseen kolme kertaa: ensin 100 metrin rintauinnissa (1.08,56), perään 50 metrin selkäuinnissa (28,85), ja lyhyen tauon jälkeen rintauinnin uusinnassa (1.09,38).

– Ei tämä ollut sellaista tekemistä, mitä odotin. Kunto ei ole sellainen, mitä toivoin. Ei pidä lannistua tästä, mutta jos jollain tavalla yrittää olla tyytyväinen, niin rintauinti oli melkein tämän kauden parasta, Laukkanen kertasi.

Uimarin pitkän tähtäimen tavoite on Tokion 2020 olympialaisissa, ja hän toivoo, että tämän kauden kokemukset vahvistavat.

Laukkasella on ollut viime aikoina vaikeuksia rintauinnin kanssa. Hän on kuvannut rintauinnin olevan lukossa, ja sitä lukkoa hän on yrittänyt avata panostamalla harjoittelussa muihin uintitapoihin. Kun hän on koko uintiuransa ollut hyvä rintauinnissa, taito ei voi kadota mihinkään.

– Nyt se oli vähän jo sinnepäin. Eka vinsta (50 metriä) tuntui tosi hyvälle. Se voi tietää hyvää vinstalle, Laukkanen ennakoi keskiviikkona alkavaa kisojen lyhintä rintauintimatkaa.

Selkäuintiin hän kaipasi parempaa puristusta.

– Vähän tällaisia aloittelijan virheitä tälle päivälle, rintauinnissa arvokisamitaleita lyhyellä ja pitkällä radalla uinut Laukkanen sanoi.

Kivirinta ärtyi uinnistaan

Veera Kivirinta jäi 100 metrin rintauinnissa viimeistä edelliselle eli 47. sijalle vaisulla ajalla 1.12,00. Hän johti eräänsä puolimatkassa, mutta hyytyi lopussa.

– En päässyt yhtään sellaiseen aivottomaan tilaan, jossa satanen pitää uida. Mietin liikaa, ja pelotti ihan sikana. Ihan farssi, Kivirinta tuumasi.

Uinti sai oululaisuimarin ärtymään.

– Olen neljä vuotta uinut 1.10:n aikoja. Sen olisi aika jo parantua. Olen treenannut sataselle paljon, kaikki tyhmät hiihdot talvella ja kaikki. Ei kyllä yhtään palkitse, ei ollenkaan, Kivirinta manasi.

Hänen satasen ennätyksensä on 1.10,40 Tukholman huhtikuun satoa.

Kivirinta kaipaa tuloksekkaaseen uimiseen sopivaa vellihousuoloa. Se on Glasgow'ssa puuttunut, mutta hän toivoo, että pystyisi siirtämään kisojen alun ahdistuksen 50 metrin rintauintiin.

– Ei se ainakaan huonoa vinstalle ennakoi, että johdin tätä puolimatkassa, Kivirinta sanoi.