Ricciardo jättää Red Bullin F1-tallin – huhut vievät aussia Renault'lle

F1-kuljettaja Daniel Ricciardo jättää Red Bull -tallin tämän kauden jälkeen. Red Bull tiedotti asiasta perjantaina nettisivuillaan. Australialainen Ricciardo on ajanut Red Bullilla vuodesta 2014. Brittilehti Daily Mailin mukaan Ricciardo olisi siirtymässä Renault'lle ensi kaudeksi.

– Kunnioitamme täysillä Danielin päätöstä lähteä tallista. Toivotamme hänelle kaikkea hyvää tulevaisuuteen. Halumme kiittää häntä omistautuneisuudesta ja siitä roolista, joka hänellä on tallissa ollut, Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner totesi.

Red Bullin toinen kuljettaja on Max Verstappen, joka jatkaa tallissa varmuudella. Daily Mail kirjoitti, että juuri Verstappen olisi syynä Ricciardon lähtöön. Red Bull haluaa tehdä nuoresta hollantilaisesta tallin selkeän ykköskuljettajan, eikä 29-vuotias Ricciardo halua jäädä ajamaan Verstappenin varjoihin.

– Jatkamme pohdintojamme, kuka kuljettaja ajaa Maxin parina ensi kaudella, Horner sanoi.

Ricciardo on kaasuttanut nykyisessä tallissaan yhteensä seitsemään osakilpailuvoittoon ja 29 palkintopallisijaan. Tämän kauden MM-sarjassa Ricciardo on viidentenä. Parhaimmillaan Ricciardo on sijoittunut MM-pisteissä kolmanneksi, vuosina 2014 ja 2016. Ennen Red Bullia Ricciardo ajoi Toro Rosson väreissä. F1-debyyttinsä Ricciardo teki HRT:llä kaudella 2011.