Ruotsalainen ensimmäisenä suomalaisena EM-altaassa, ennätys karkasi viidellä sekunnilla

Jatkoaika: Mestis lopettaa palkintorahojen maksamisen seuroille

Seurat eivät saa enää ensi kaudella palkintorahaa menestyksestään jääkiekon toiseksi ylimmällä sarjatasolla Mestiksessä, kertoi jääkiekkosivusto Jatkoaika perjantaina. Mestiksen vuosittainen palkintopotti on ollut yhteensä 150 000 euroa. Rahaa on jaettu sekä runkosarjan että pudotuspelien kärkinelikolle niin, että ykkönen on kuitannut 40 000, kakkonen 20 000, kolmas 10 000 ja neljäs 5 000 euroa.