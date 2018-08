Kaksi kaarinalaisluistelijaa siirtyi maailmanmestareihin

Maria Vesterinen

Koska Turun seudulla ei ole muodostelmaluistelussa aikuisten eli niin kutsutun seniorisarjan joukkuetta, junioreihin yli-ikäisten luistelijoiden on lähdettävä pääkaupunkiseudulle, mikäli he haluavat kilpauraansa jatkaa.

Ensi kaudeksi hallitseva maailmanmestarijoukkue Marigold Ice Unity täydentyi kahdella Kaarinan Taitoluistelijoiden luistelijalla. Niin ikään maailman huippuihin kuuluvaan Rockettesiin puolestaan siirtyi kaksi luistelijaa Naantalin VG-62:sta.

Helsingin Luistelijoiden Marigoldiin siirtyivät kaarinalaisesta Dream Edgesistä Simoeemil ja Saarastiina Nurmela. Helsingin Taitoluisteluklubin Rockettesissa luistelevat jatkossa Naantalin Sun City Swingin Trine Kuusela ja Elina Leppänen.

Molemmissa joukkueissa, samoin kuin Suomen kolmannessa huippujoukkueessa Team Uniquessa, on myös Turun alueelta aiemmin niihin siirtyneitä luistelijoita.

Viime keväänä MM-kultaa Ruotsissa voittanut Marigold leireilee parhaillaan Kuortaneella. Siellä keskitytään erityisesti ensi kauden vapaaohjelman rakenteen valmistamiseen.

Marigoldin kevään mestarijoukkueeseen ei ole tullut suuria muutoksia.

– Aika lailla sama joukkue on koossa vähän täydennettynä. Meillä on siis enemmän luistelijoita kuin viime kaudella, valmentaja Anu Oksanen sanoo.

– Vaikka uusia tulijoita on vain muutama, joukkue on silti hitsattava yhteen. Leiri on siinä mielessä tärkeä.

Simoeemil Nurmela kuvaa muutosta juniorisarjasta senioreihin ja kasvattajaseurasta uuteen joukkueeseen isoksi.

– Mutta hyvältä tuntuu. Koen, että pääsen eteenpäin luistelu-urallani, vaikka onhan tässä haastetta, Nurmela sanoo.

– Meidät on otettu vastaan tosi hyvin. On sellainen olo, että viihdyn täällä yhtä hyvin kuin viihdyin Kaarinassa.

Suomalaisille seniorijoukkueille kausi on sikäli poikkeuksellisen merkittävä, että MM-kisat luistellaan huhtikuussa Helsingissä.

Kausi alkaa täydellä teholla 1. SM-valintakisassa lokakuun lopussa. Lokakuun alussa joukkueet luistelevat lyhytohjelmillaan Finlandia Trophy -kilpailussa. SM-kisat järjestetään Turussa maaliskuun alussa.