Italialaiskiekonheittäjä joutui kananmunahyökkäyksen uhriksi

Italialainen kiekonheittäjä Daisy Osakue loukkaantui Torinon ulkopuolella sattuneessa onnettomuudessa. Ohi ajaneesta autosta heitettiin Osakueta kananmunilla. Osa niistä osui Osakueta kasvoihin. Hänet kuljetettiin sairaalaan, missä munan kuoria poistettiin silmän sarveiskalvolta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Mielestäni tässä on kyse rasismista. Alueella liikkuu paljon tummia prostituoituja ja he luulivat minua yhdeksi heistä. He halusivat satuttaa nuorta mustaa naista, Osakue sanoi italialaislehti Corriere dello Sportille.

Osakuen on määrä kilpailla ensi viikolla käynnistyvissä yleisurheilun EM-kisoissa eikä hän usko kisojensa olevan vaarassa.

– Tämän pitäisi parantua päivän levolla ja silmätipoilla, Osakue päätti.