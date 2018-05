Samba ja Warholm huippuvauhdissa Timanttiliigassa

Qatarin Abderrahman Samba ja Norjan Karsten Warholm juoksivat ennätyksiä uusiksi Timanttiliigan Rooman kilpailussa.

Samba voitti miesten 400 metrin aidat ajalla 47,48, joka on kauden kärkitulos ja Timanttiliigan ennätys. Warholm pinkoi toiseksi mainiolla ajalla 47,82. Aika on Norjan ennätys, ja Warholmia nopeammin on tällä kaudella juossut vain Samba.

Warholmille, 22, torstain juoksu oli kauden avauskisa.

– Mahtavaa. Tämä on jotain, mihin halusin yltää kauden aikana, mutta se tulikin jo avauskisassani, Warholm riemuitsi Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle viitaten 48 sekunnin rajan rikkomiseen.

Warholm piti nimissään myös aiempaa Norjan ennätystä, joka oli 48,22. Torstaina kolmanneksi juoksi Turkin Yasmani Copello ajalla 48,63. Rooman Timanttiliigan kilpailussa ei ollut mukana suomalaisurheilijoita.