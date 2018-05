Suomen naisten lentopallomaajoukkue on voittanut Kultaisen Euroopan liigan ottelussa Kroatian 3–1. Turussa pelattu ottelu meni Suomelle erälukemin 25–18, 24–26, 25–15, 25–19.

Suomi on pelannut Euroopan liigassa neljä ottelua, joista se on voittanut kolme. Ainoa tappio on tullut Kroatialle, joten Suomi maksoi samalla kalavelkoja. Suomi johtaa lohkoaan ennen myöhemmin keskiviikkona pelattavaa Ranska–Unkari-ottelua.