Raanta esti Las Vegasin voitonjuhlat 27 torjunnalla

Kaija Yliniemi

Erik Haula on enää maalin päässä 30 maalin kaudesta NHL-jääkiekossa. Haula teki kauden 29. osumansa Las Vegas Golden Knightsille ylivoimalla avauserässä, kun joukkue isännöi Arizona Coyotesia.

Tällä kaudella 30 maaliin on suomalaisista yltänyt vain Patrik Laine 43 maalillaan. 2000-luvulla 30 maalin runkosarjan ovat suomalaisista pelanneet Laineen lisäksi vain Teemu Selänne, Jussi Jokinen, Olli Jokinen ja Jere Lehtinen.

NHL:n tulokasjoukkue Las Vegas johtaa liigan Tyynenmeren divisioonaa, mutta hävisi divisioonan jumbojoukkueelle Arizonalle kotonaan 2–3. Iso tekijä Arizonan voitossa oli 27 laukausta torjunut Antti Raanta.

– Me olimme hävinneet kaikki aiemmat pelimme Las Vegasille ja halusimme näyttää heille, ettemme ole huono joukkue. Pelasimme fiksusti ja teimme kovasti töitä, Raanta sanoi NHL:n verkkosivuilla torjuttuaan seitsemännen voiton kahdeksassa viime pelissään.

Las Vegas sortui taas huonoon ottelun alkuun, sillä Arizona meni johtoon ajassa 6.22.

– Jahtasimme kiekkoa, jahtasimme ottelua, jahtasimme maalia. Ei niin voi pelata, Las Vegasissa Haulan lisäksi maalintekoon yltänyt Alex Tuch kommentoi.

Uransa parasta kautta pelaava Haula toivoi joukkueeltaan erilaista asennetta otteluihin lähdettäessä. Negatiiviset ajatukset eivät saa vallata mieltä.

– Me olemme loistotilanteessa liigassa, mutta olen puhunut todella paljon siitä, miten meidän pitää olla valmiina, kun tosipelit alkavat. Fakta on silti se, että meidän on pelattava hyvin kaikki jäljellä olevat runkosarjan ottelut.

– Tämä ei ole rakettitiedettä. Tämä peli on melko yksinkertainen, Haula korosti.

Las Vegasilla on koossa 103 pistettä ja divisioonassa toisena olevalla San Josella 98. Kolmospaikkaa pitää Los Angeles 91 pisteellä. Kullakin niistä on viisi peliä jäljellä runkosarjassa.

Kunkin neljän divisioonan kolme parasta joukkuetta etenee pudotuspeleihin. Lisäksi jatkopaikan saavat itä- ja länsilohkossa kaksi eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta.