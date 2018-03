Staples niittasi Hurrikaanin voittoon – "Tämä oli varastus"

Hurrikaani–Sampo 3–2

Hurrikaani johtaa voitoin 2–0

Harri Ahola

Hurrikaani ei ottanut toista välierävoittoaan helpoimman kautta, sillä Sampo Volley pisti isännät äärimmäisen tiukalle. Viidennen erän onnistumiset toivat loimaalaisille lopulta riemastuttavan 3–2-voiton (25–20, 25–22, 21–25, 18–25, 15–9)

– Tämä oli varastus, huokaisi helpottunut Hurrikaani-luotsi Lauri Rantanen pelin päätyttyä.

Loimaalaisten peli nojaa usein syöttöön, mutta keskiviikkona joukkue oli kaatua siihen. Peräti 22 syöttövirhettä ja vain seitsemän ässää olivat keskeisessä roolissa, kun ottelu muutti suuntaa kahden erän jälkeen.

– Siitä se kolmannen erän tuska alkoi, kun syöttö ei pysynyt siellä. Paletti hajosi pahasti, ja Sampo aiheutti sen, Rantanen kehui vastustajaa.

Avauserä oli tasainen kuten osattiin ennakoidakin. Isännät vetivät kuitenkin pidemmän korren ennen kaikkea kaivamalla pisteet epätoivoisistakin palloista.

Kenties paras esimerkki Hurrikaanin puolustuksesta nähtiin 21–18-tilanteessa. Useamman hyvän mutta entistä epätoivoisemman pelastuspallon jälkeen loimaalaiset saivat kurotettua pallon vaivoin toisella kosketuksella roikkupalloksi omalle puolelle verkkoa.

Epätoivoiselta näyttänyt tilanne päättyi kuitenkin kotiyleisön riemuun, sillä Matti Oivanen spurttasi kentän toiselta laidalta ja huitaisi kämmenselällään hölmistyneiden savolaisten kenttään. Kun seuraavakin piste tuli Hurrikaanille ennen kaikkea puolustuksen kautta, alkoi erä olla selvä.

Mainos

Toisessa erässä Hurrikaani lisäsi pökköä pesään ja oli koko ajan niskan päällä. Peli ei välttämättä hivellyt aina silmiä, mutta heti alussa repäisty karkumatka riitti loppuun saakka. 2–0-johtoa ei uhannut edes se, että Sampo ei antanut omilla virheillään yhtään pistettä Hurrikaanille, kun taas vieraskoreat isännät tarjoilivat niitä kymmenen.

Ykköstykkinä heilui avauserän tapaan Max Staples, joka sai erän kymmenennen ja ottelun 15. pisteensä sijoittamalla erän viimeisen pallon maltilla keskelle kenttää. Koko pelissä Staples keräsi parhaat tehot 29/+16 saaden hyvää tulitukea Antti Ropposelta (21/+11).

Sampo ei kuitenkaan antanut periksi, vaan tuli pitkältä tauolta sisuuntuneena ennen kaikkea tehomiehensä Andrus Raadikin (24/+11) johdolla. Samalla Hurrikaanin puolustus alkoi hapuilla ja tehomies Staples katosi täysin kuvasta kirjaten saldokseen surullisen 2/-2.

Jos kakkoserää mentiin loimaalaisten komennossa, niin nyt tahtipuikkoa heiluttivat vieraat. Hurrikaani pääsi lähimmilläänkin loppupuolella vain kahden pisteen päähän. Tilanteessa 20–22 syntyi paljon porua, kun kotijoukkueen mielestä Sampon pelaaja otti kaksi kosketusta peräkkäin, mutta tuomaristo oli asiasta eri mieltä.

Kaiuttimista soitettu "I don't understand what's going on here" [en ymmärrä mitä täällä tapahtuu] -spiikki kapteeni Oivasen keskustellessa tilanteesta tuomarin kanssa oli aika riskialtis teko seuralta, jota uhkasi aiemmin kaudella kotiottelun pelaaminen tyhjille katsomoille oikeudenjakajien päätösten kyseenalaistamisesta.

Neljäs erä jatkui lähes muuttumattomana kolmannesta. Hurrikaani ei löytänyt millään tehoja hyökkäyksiinsä, vaan paukutti päätään jatkuvasti Sampon torjuntaan. Lukemat olivatkin tylyt mutta ansaitut 18–25.

Hurrikaani heräsi viimeisellä mahdollisella hetkellä ja päätöserässä joukkueelta nähtiin onnistumisia, jotka olivat puuttuneet pitkän tauon jälkeen.

Kaksi erää miinustehoilla vetänyt Staples iski heti viidennen erän alkuun neljä pistettä ja löi alkutahdit loimaalaisten näytökselle. Siihen päälle muutama torjunta ja Ropposen tehojen palautuminen, niin 15–9 ja toinen välierävoitto olivat tosiasia.