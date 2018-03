Hyväksikäyttäjälääkärin esimies joutuu syytteeseen häirinnästä ja laiminlyönneistä

tarttis muistaa...

Että se Nassar on ihan jotain muuta kuin lääkäri! Naurettavaa että jenkeissä saa kutsua tohtoriksi (ja siitä sitten lipee se lääkärikin) sellaista joka on käynyt jonkun puolihilpeän kirjekurssin nivelten manipulaatiosta... Sitten se leviää Suomeen. Ja samalla jotain valelääkärijuttua jauhetaan mediassa täpöllä! Minusta se Laiho saattoi olla asteikolla 80% lääkäri verrattunna Nassarin 2%:iin...



Niin no, olihan se Trumppikin jo vissiin 15-vuotiaana sotilaskatemian käyny joku mikä lie amiraali... Ei silti mikään maailman armeija olisi ottanut muuksi kuin alokkaaksi.

