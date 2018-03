Tuulahdus NBA:sta puhaltaa Liigan televisioinneissa

Raiko Häyrinen

Jääkiekkoliigan katsojat voivat jatkossa ostaa katseluoikeuden kaikkiin tai vain suosikkijoukkueensa liigaotteluihin, Helsingin Pasilaan perustetaan tilannehuone videotarkistuksien ja haastojen käsittelemiseen, ja tv-tuotantoihin tulee aiempaa viihteellisempiä osia.

Tämä selvisi, kun Liigan mediaoikeudet ensi kaudesta alkaen omistava Telia julkisti tiistaina tietoja suunnitelmistaan. Uudistuksilla on amerikkalainen esikuva – koripalloliiga NBA:n vaikutus näkyy Liigan ja Telian suunnitelmissa alkaen katsomisoikeuden Liigapassi-nimestä, joka on käännös NBA:n League Passista.

– NBA on minusta makeimmin tehty urheilusarja. Me olemme katsoneet sitä paljon liigana. NBA:n tarjonnassa yhdistyvät todella syvälle menevä urheilun analyysi, ja toisaalta matalan kynnyksen viihde, joka vaan näyttää niin hienolta. NBA on minusta kaikkien palloilusarjojen benchmark, Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi sanoi.

Telia osti viime vuonna Liigan mediaoikeudet kuusivuotisella sopimuksella. Vuodesta 2013 tähän kauteen asti mediaoikeudet olivat Sanomalla ja Nelonen medialla.

Katsojille Liiga avautuu kolmen erilaisen teknisen ratkaisun avulla. Liigaa voi katsoa Telian kaapelitelevisioverkossa, joka kattaa noin kolmasosan Suomen kaapelitelevisioverkosta. Toinen vaihtoehto on Telian digiboksi ja kolmas mobiilikäyttöön suunnattu sovellus.

Mainos

Katsojien kannalta merkittävä tieto on se, että Liigaa voi jatkossa katsoa ostamatta mitään muuta. Kaikki ottelut kattava Liigapassi maksaa 24,90 euroa kuukaudessa ja yhden joukkueen kaikki pelit sisältävä joukkuepassi 19,90 euroa kuukaudessa.

– Yritämme nostaa kokonaiskiinnostusta liigakiekkoa kohtaa. Tämä on keskeinen osa koko Liigan brändäystä, Kallioniemi sanoi.

Telia näkee liigakiekkoilussa sisääntuloväylän murroksessa eläville tv-markkinoille, joiden kautta tietoliikenneyhtiö hakee kasvua myös ydinliiketoimintaansa.

– Tarjoamalla kokonaispalveluita pystytään kasvamaan myös perusliiketoiminnassa, sanoi Olli-Pekka Takanen, jonka käyntikortissa loistaa Telian komein titteli, Head of Hockey eli jääkiekkopäällikkö.

Liigan kasvunvara on viime vuosina ollut vähissä KHL:n tuoman kilpailun ja Suomen pienen talousalueen takia. Telian ja Liigan suunnitelmissa on kuitenkin räjäyttää kasvun rajat löytämällä Suomesta uutta yleisöä.

Telia on analyyseissään löytänyt jääkiekkoyleisöstä kolme ydinryhmää, joihin se aikoo keskittyä. Näistä suurin kasvunvara on sporttisiksi edelläkävijöiksi nimetyssä ryhmässä, johon kuuluu teknisesti näppäriä kuluttajia perinteisen jääkiekkoyleisön ulkopuolelta.

– Suomessa kiekko on otettu ehkä liian vakavasti. Haluamme tuoda raikkaan tuulahduksen ja nostaa Liigan uudelle tasolle, Telian vastaava tuottaja Kalle Takala sanoi.