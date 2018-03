Njazi Kuqi ja Inter matkalla käräjille – taustalla hämäriä laskuja, joiden laillisuus on kyseenalainen

Harri Ahola

Viime vuonna Interistä lähtöpassit saanut Njazi Kuqi on viemässä entisen seuransa oikeuteen maksamattomasta 55 000 euron irtisanomiskorvauksesta. Hyökkääjällä oli turkulaisten kanssa rahakas sopimus vielä kaudesta 2018, mutta se purettiin ja hän siirtyi Intiaan viime syksynä.

Inter vahvistaa, ettei seura ole maksanut Kuqille rahaa irtisanomisesta.

– Kyse ei ole siitä onko maksettu vai ei, vaan pitäisikö olla maksettu vai ei. Meidän mielestämme sellaisesta ei yksinkertaisesti ole sovittu, mitä hän väittää että on sovittu, toteaa Interin hallintopäällikkö Lauri Kemppainen.

Ensimmäisenä Kuqin haastehakemuksesta kertoi 7 Päivää -lehti.

Erikoiseksi tilanteen tekevät järjestelyt, joiden avulla irtisanomiskorvausta koetettiin syksyllä Kuqille junailla. Suunnitelmat käyvät ilmi haastehakemuksen yhteydessä toimitetuista sähköposti- ja tekstiviestikeskusteluista.

Kultaiset kädenpuristukset maksetaan lähtökohtaisesti palkkana, mutta nyt 55 000 euron summa haluttiinkin hoitaa laskulla. Jos kymmenien tuhansien eurojen korvaus maksetaan palkkana, syntyy siitä huomattavia sivukuluja.

Yritysten välisissä laskuissa niiltä säästytään, etenkin kun etsinnässä oli vielä tapa hoitaa maksu ilman arvonlisäveroa. Kaavailtu järjestely ei välttämättä kestä päivänvaloa, sillä verottajan ohjeiden perusteella työsopimuksen päättämisestä maksettava korvaus on lähes poikkeuksetta työntekijän verotettavaa ansiotuloa.

Työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistolta pitää kuviota hämäränä.

– Kyllä tämä niin outo järjestely on, että herää epäily, onko laskuilla yritetty kiertää tiettyjä taloudellisia velvotteita. Työoikeudellisesti tämä ei vaikuta lailliselta menettelyltä, Koskinen toteaa.

Kuqin asiamiehen Kari Uotin mielestä Inter on pyrkinyt tietoisesti suostuttelemaan pelaajaa lainvastaiseen toimintaan.

– Kun työnantaja on esittänyt, että maksamme 55 000 euroa mutta lähettäkää lasku, niin on syntynyt käsitys, että työnantaja pyrkii välttämään verot ja työnantajamaksut. Päämieheni ei ole suostunut tähän järjestelyyn, vaan haluaa että rahat maksetaan hänelle henkilönä ja palkanmaksaja huolehtii sivukuluista, Uoti näkee.

Interin ja syksyllä Kuqin neuvonantajana toimineen pelaaja-agentti Keith Richardsonin sähköpostikeskusteluista ja tekstiviesteistä saa kuitenkin erilaisen kuvan. Niiden perusteella sopivaa tahoa on etsitty yhteistyössä eri osapuolten kesken, ja riitoihin on päädytty vasta järjestelyn epäonnistuttua.

Haastehakemuksen mukaan järjestely kaatui, koska Interin käyttämä tilitoimisto ei suostunut maksamaan laskua.

Yksi suunniteltu tapa hoitaa irtisanomiskorvaus oli maksaa 55 000 euroa kodinkoneliikkeeseen viittaavalle kosovolaisyritykselle.

Eri vaiheessa laskuttajaksi on ollut ehdolla eri tahoja. Yhden 55 000 euron laskun saajaksi on merkitty kosovolainen yritys, joka näyttäisi kauppaavan kodinelektroniikkaa. Laskun perusteeksikin on merkitty pelaajatarkkailupalvelut, vaikka todellisuudessa kyse on Kuqin kultaisesta kädenpuristuksesta.

Tämä huolestutti Kuqin leiriä virheellisyytensä lisäksi myös siksi, että pelaajatarkkailu olisi taatusti arvonlisäveron alaista toimintaa.

– ALV saattaa tulla maksettavaksi joka tapauksessa vaikka tekstin vaihtaisikin, mutta sillehän ei sitten mitään voi, Richardson kirjoitti sähköpostissaan.

Toisessa sopimuksessa Inter lupaa maksaa saman summan Kuqin sopimuksen purkamisesta, mutta saajana onkin neuvonantaja Richardson. Lisäksi eräässä hallintopäällikkö Kemppaisen sähköpostissa viitataan Richardsonin lupaukseen hankkia "lasku Hollannista alv-vapaata kaupankäyntiä varten".