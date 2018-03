Painonnostajat lähetettiin EM-kisoihin rautaisessa kunnossa

Urheilu 8:14

Panthers kaappasi Henrik Borgströmin Denveristä

NHL-seura Florida Panthers on tehnyt kolmevuotisen tulokassopimuksen helsinkiläisen Henrik Borgströmin kanssa. Borgström on kiekkoillut kaksi viime kautta Yhdysvaltain NCAA-yliopistosarjaa Denverissä. Hänet palkittiin yliopistoliigassa konferenssinsa parhaana pelaajana, ja hän on ehdolla myös NCAA-sarjan parhaaksi pelaajaksi.