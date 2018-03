Panthers kaappasi Henrik Borgströmin Denveristä

NHL-seura Florida Panthers on tehnyt kolmevuotisen tulokassopimuksen helsinkiläisen Henrik Borgströmin kanssa. Borgström on kiekkoillut kaksi viime kautta Yhdysvaltain NCAA-yliopistosarjaa Denverissä. Hänet palkittiin yliopistoliigassa konferenssinsa parhaana pelaajana, ja hän on ehdolla myös NCAA-sarjan parhaaksi pelaajaksi.

Borgström, 20, on edustanut Suomen junioriliigoissa Jokereita ja HIFK:ta.

– Henrik on lahjakas hyökkääjä, joka on pelannut Denverin joukkueessa isossa roolissa. Hienoa, että hän ottaa seuraavat askeleet urallaan Panthersin organisaatiossa. Hän on hyvä lisä nuoriin pelaajiimme, joihin seuran tulevaisuus perustuu, Panthersin toiminnanjohtaja Dale Tallon kommentoi sopimusta seuran tiedotteessa.