Suomi ja Makedonia maalittomaan Turkissa

FBC Turulle uusi päävalmentaja – "Tuntee hyvin turkulaiset pelaajat"

Miesten Divarissa pelaava FBC Turku on valinnut uudeksi päävalmentajakseen turkulaisille tutun Perttu Kytöhongan . Sopimus on mallia 1+2 ja Kytöhongan valmentaa myös FBC:n B-junioreita. Lietolaisella on takanaan pitkä ura TPS:ssä valmentajana ja seuratyöntekijänä. TPS:n päävalmentajana Kytöhonka toimi 2010–2012. TPS:stä Kytöhonka siirtyi Sveitsiin ja valmensi siellä 1. liigassa pelaavaa Luzernia. Kahdella viimeisellä kaudella Kytöhonka on valmentanut niin ikään Divarissa pelaavaa NST:tä.