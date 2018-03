FBC Turulle uusi päävalmentaja – "Tuntee hyvin turkulaiset pelaajat"

Jouni Kontio

Turun Sanomat

Miesten Divarissa pelaava FBC Turku on valinnut uudeksi päävalmentajakseen turkulaisille tutun Perttu Kytöhongan. Sopimus on mallia 1+2 ja Kytöhongan valmentaa myös FBC:n B-junioreita. Lietolaisella on takanaan pitkä ura TPS:ssä valmentajana ja seuratyöntekijänä. TPS:n päävalmentajana Kytöhonka toimi 2010–2012. TPS:stä Kytöhonka siirtyi Sveitsiin ja valmensi siellä 1. liigassa pelaavaa Luzernia. Kahdella viimeisellä kaudella Kytöhonka on valmentanut niin ikään Divarissa pelaavaa NST:tä.

– Meillä alkaa nyt tammikuussa julkaistun FBC Turku Oy:n myötä seurassa ja erityisesti miesten divarijoukkueessa uusi aikakausi ja halusimme uudistaa samalla myös valmennustamme. Perttu tuntee hyvin turkulaiset pelaajat ja matkan varrella tarttunut kokemus auttaa varmasti meitä tässä projektissa, kommentoi tyytyväinen FBC Turun manageri Antti Vääri. Myös FBC:n toiminnanjohtaja Ville Lintunen katsoo tulevaisuuteen.

– Seuramme ja Kytöhongan ajatukset uuden ajan valmennuksesta ovat samansuuntaisia, joten uskon yhteistyöstämme muodostuvan hedelmällistä.