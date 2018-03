Malkin kasvatti kauden maalisaldoaan – Laine edelleen maalipörssin kakkossijalla

Jääkiekon NHL:ssä Pittsburghin Jevgeni Malkin teki maalin Montrealia vastaan pelatussa ottelussa. Maali oli venäläiskiekkoilijan 41. tällä kaudella.

Malkin on kuitenkin edelleen kolmantena liigan maalipörssissä, jonka kärkisijoja pitävät hallussaan Washingtonin Aleksandr Ovetshkin ja Winnipegin Patrik Laine. Tällä hetkellä toisena oleva Laine on tehnyt tällä kaudella 43 maalia, kun ykkösenä oleva Ovetshkin on puolestaan tehnyt 44.

Malkinin Pittsburgh voitti yön kierroksella pelatun ottelun maalein 5–3. Voittajajoukkueen Olli Määtälle kirjattiin ottelusta syöttöpiste. Myös Malkin nappasi syöttöpisteen.

Arizonan suomalaismaalivahti Antti Raanta torjui 29 kertaa ottelussa Buffaloa vastaan. Arizona vei voiton luvuin 4–1.