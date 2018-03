Polvivaiva koetteli Mörön kanttia, Teneriffan leiri palautti itseluottamuksen

Tapio Nevalainen

Takana on pitkä piina. Se kuuluu Oskari Mörön äänenpainoissa. Neljän kuukauden paini polvivaivan kanssa on koetellut aituria, mutta keskiviikkona päättyvä kolmen viikon Teneriffan leiri kirkasti EM-kesän näkymää.

- Leiri on mennyt hyvin. Se antaa itseluottamusta. Pääsin aika nopeasti ja helposti kovempiin vauhteihin määräpainotteisessa juoksemisessa. Kisakunto rakentuu sitten kilpailujen kautta toukokuun lopulta alkaen, Mörö sanoo.

Aiturin polvivaiva juontaa lokakuiselle Viron harjoitusleirille, jossa hän harjoitteli yhdessä Rasmus Mägin kanssa.

- Sieltä tuli paljon kokemusta kansainvälisen huipun kanssa treenaamisesta, mutta polvi alkoi oireilla jo aika aikaisessa vaiheessa. Se lähti liukastumisesta ihan peruskuntolenkillä, Mörö muistelee.

- Vaiva diagnosoitiin juoksijan polveksi, joka on tulehdustila polven ulkoreunassa. Se pääsi kroonistumaan, kun en malttanut pitää riittävästi paussia. Lopulta siitä tuli neljän kuukauden riesa. Sen takia juoksun määräharjoittelu kärsi.

Mörön mukaan vaiva ei estänyt nopeusharjoittelua, eikä juoksua korvaavaa määräharjoittelua.

- Fyysinen kunto säilyi, mutta juoksukunto ei vielä ole sitä, mitä se suunnitelmien mukaan piti maaliskuussa olla, Mörö sanoo.

Henkistä puolta on koeteltu

Möröä, 25, ei huolestuta. Hän ei ole ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa harjoituskaudella on ollut ongelmia. Myös Teneriffan harjoitusrupeama sujui niin hyvin, että usko omiin mahdollisuuksiin kesän kisoissa on vahva.

- En ole yhtään huolestunut, mutta henkistä puolta tämä on koetellut. Se on raskasta, kun ei ole voinut tehdä harjoituksissa, mitä olisi halunnut, Mörö sanoo.

- Toisaalta ongelmalla on hopeinen reunus. Nyt on ollut aikaa vahvistaa heikkouksia, joiden vuoksi askel on tupannut pettämään lantiosta, mikä on aiheuttanut polvivaivoja. Olen vahvistanut pakara- ja reisilihaksia, ja lonkkakin on hyvässä kunnossa, Mörö viittaa lonkkavaivoihin, jotka ovat kiusanneet häntä jo pitkään.

Teneriffalla Mörön apuna oli puolentoista viikon ajan fysioterapeutti Jari Malinen. Aiemmin Etelä-Afrikassa hän konsultoi virolaista fysioterapeuttia ja valmentaja Indrek Tustitia, joka tekee yhteistyötä mm. Gerd Kanterin kanssa.

- Nyt on ollut paljon leirejä, joissa on ollut Karstenia (Warholm) lukuun ottamatta lajin eurooppalaisia huippuja mukana. Näillä leireillä olen oppinut aika paljon itsestäni urheilijana, Mörö tunnustaa.

- Oma harjoituksellinen silmäkin on kehittynyt paljon, sillä olen itsekin ohjelmoinut omaa tekemistäni.

PNG alkukesän kiihoke

Kilpailukauden Mörö aloittaa Keski-Euroopasta toukokuun lopulla. Alkukesän ensimmäinen tärkeä etappi on Paavo Nurmi Games 5. kesäkuuta Turussa.

- Suunnitelmissa on juosta kaksi kisaa ennen Paavo Nurmi Gamesia, koska haluan olla kunnossa Turussa. Ajattelin, että olen kisaa edeltävän viikon lämpimässä, jos Suomessa on huonot kelit.

Toissa vuoden EM-kisojen 400 metrin aitojen nelosen kauden päätavoite on onnistua elokuussa Berliinin EM-kisoissa. Omissa nimissä olevan Suomen ennätyksen 49,04 kohentaminenkaan ei liene mahdotonta, jos kaikki sujuu elokuulle asti juoksijan toiveiden mukaan.

- Nyt ei ole kiirettä. Huippukunto pitää rakentaa fiksusti kisojen kautta. Yhtään ei saa oikoa, Mörö sanoo.