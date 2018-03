Kanadalainen McKendry TPS:n keskikentälle

Kanadan A-maajoukkueessakin yhden ottelun pelannut Ben McKendry pelaa alkavan jalkapallokauden TPS:ssä. Seura solmi keskikenttäpelaajan kanssa sopimuksen maanantaina.

24-vuotias kanadalaispelaaja oli TPS:ssa testijaksolla, ja hän vakuutti valmennusjohdon.

– Kutsuimme Benin tänne suositusten perusteella ja olimme aika pian tyytyväisiä näkemäämme. Hän tuo varmuutta ja laajuutta keskikentän pohjalle, työteliäänä ja perusvarmana pelaajana, sanoi joukkueen päävalmentaja Mika Laurikainen seuran tiedotteessa.

TPS:n keskikentälle tuli paha vajaus, kun Tomas Hradecky loukkasi akillesjänteensä ja on pitkään poissa. Kanadalaispelaajasta odotetaan korvaajaa hänelle.

– Ben sopeutui myös persoonana joukkueeseen oikeastaan saman tien. Kun hän sisäisti myös pelitapamme todella nopeasti, niin sopimus oli looginen ratkaisu.

McKendry pelasi viime vuonna Vancouver Whitecaps FC:n riveissä Pohjois-Amerikan ammattilaisliigassa MSL:ssa. Hän on pelannut Kanadan A-maajoukkueessa yhden ottelun, tammikuussa 2017 Bermudaa vastaan. Hänellä on takana muutama maaottelu Kanadan U20- ja U23-maajoukkueissa. McKendryllä on Kanadan ja Uuden-Seelannin kaksoiskansalaisuus.