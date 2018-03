Suomen paraurheiljoille kolme mitalia Pyeongchangista

Pyeongchangin paralympialaiset päättyivät suomalaisurheilijoiden osalta kymmenenteen sijaan maastohiihdon sekaviestissä. Suomalaisten saaliiksi tuli lopulta kolme mitalia, joista lumilautailija Matti Suur-Hamari voitti kaksi ja maastohiihtäjä Ilkka Tuomisto yhden.

– Mitalitavoite täyttyi, ja se lämmittää mieltä. Saimme Sotshissa yhden mitalin, joten suunta on oikea, Suomen joukkueenjohtaja Kimmo Mustonen summasi STT:lle.

– Hyvää on, että ensikertalaiset Santeri Kiiveri alppihiihdossa ja Inkki Inola maastohiihdossa pääsivät pistesijoille. Kiiveri oli jo nyt aika lähellä jymypaukkua, vaikkei mitalia tullutkaan. Hän on hyvin potentiaalinen uusi mitaliehdokas neljän vuoden päästä Pekingin paralympialaisissa.

Pystyluokkien sprinttikisan jaetun pronssin voittanut hiihtäjä Tuomisto lopettaa uransa tähän.

– Hän on ollut kaveri, joka on tuonut mitaleja (vuoden 2010) Vancouverin paralympialaisista saakka. Hänen paikkaamisensa ja manttelinperijän löytäminen on maastohiihdossa iso haaste. Sini Pyy ei ehkä onnistunut ihan odotetusti, mutta hänkin on vielä sen verran nuori, että katse on Pekingissä.

– Tuomiston lopettamisen lisäksi tietynlaista sukupolvenvaihdosta tapahtuu curlingissa, jossa meillä oli aika iäkäs joukkue.

Mustonen toivoo suomalaisten urheilijoiden määrän kasvavan.

– Missään lajissa urheilijamäärämme eivät ole suuria, ja haasteemme on löytää lisää urheilijoita. Kilpailu on huipputasolla kuitenkin sen verran kovaa. Meillä oli urheilijoita viidessä lajissa. Haluaisin, että saisimme jossain vaiheessa paralympiajoukkueen myös kelkkajääkiekkoon.

Mustosen mielestä paralympialaisten kisajärjestelyt sujuivat hyvin.

– Hattua täytyy nostaa järjestäjille. Sää oli välillä haastava, sillä täällä tuli paljon lunta, eikä esimerkiksi lumenluontivälineistö ollut samaa tasoa kuin Suomessa.