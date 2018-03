Dream Edges seitsemäntenä Zagrebin MM-kisoissa

Muodostelmaluistelussa juuri Suomen mestaruuden voittanut kaarinalainen Dream Edges ei junioreiden MM-debyytissään perjantaina Kroatian Zagrebissa aivan onnistunut, mutta on kuitenkin seitsemäntenä.

Vivaldin säveliin luotuun Syksy-ohjelmaan osui kaksi kaatumista. Joukkue sai suorituksestaan pisteet 50.84.

– Ohjelmassa sattui tällä kertaa isoja virheitä, mutta muuten rauhallisessa suorituksessa oli myös paljon hyvää. Huominen voi olla meidän päivämme, valmentaja Siiri Eskelinen totesi.

Suomen toinen edustaja, viime vuoden hopeaansa puolustava Team Fintastic on perjantain jälkeen viidentenä.

MM-kisan kärjessä lyhytohjelman jälkeen on Venäjän Team Junost, joka sai huippupisteet 68,50. Toisena on Yhdysvaltain Skyliners pistein 65,15, kolmantena Venäjän Crystal Ice pistein 63,33 ja neljäntenä vain pisteen päässä on Kanadan Les Supremes pistein 62,33.

Vapaaohjelmakilpailu alkaa lauantaina kello 16 Suomen aikaa.