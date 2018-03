Poutala tähyää kärkikolmikkoon pikaluistelucupin 500 metrillä

Mika Poutala pyrkii pikaluistelun maailmancupissa kolmen parhaan joukkoon, kun cupin finaalit luistellaan viikonloppuna Valko-Venäjällä. Poutala on Minskissä ainoa suomalaisedustaja, ja hän luistelee kahdesti 500 metrillä ja sunnuntaina myös 1 000 metrillä.

– Muutaman Suomessa ulkojäillä vedetyn treenin jälkeen on kyllä taas mukava päästä halliin, Poutala kommentoi tiedotteessa.

Hän on 500 metrin cup-pisteissä neljäntenä, ja eroa hollantilaisen Ronald Mulderin kolmossijaan on 31 pistettä. Tuhannella metrillä Poutala on seitsemäntenä.

Poutala on ollut urallaan kerran kolmen joukossa matkakohtaisissa maailmancupin yhteispisteissä, vuonna 2010 500 metrillä.