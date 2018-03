Ruotsin luotsi ei mieti Zlatanin maajoukkuepaluuta

Jalkapalloikoni Zlatan Ibrahimovic, 36, päätti uransa Ruotsin maajoukkueessa kesän 2016 EM-lopputurnaukseen. Mies on kuitenkin vihjaillut mahdollisesta paluusta sen jälkeen, kun Ruotsi otti paikan tämän kesän MM-lopputurnaukseen.

– Yksikään pelaaja ei sulje ovea MM-kisoilta, Ibrahimovic mietti viimeksi maaliskuun alussa.

Ruotsin maajoukkuevalmentaja Janne Andersson on saanut vastailla kysymyksiin legendan paluusta, kyllästymiseen saakka. Torstaina Andersson totesi, ettei ole kuullut Ibrahimovicilta mitään uutta.

– Minulle tilanne on yhä sama. Jos mieli on muuttunut ja halua palata on, keskustellaan sitten asiasta, Andersson sanoi.

Polveaan kuntouttava Ibrahimovic ei ole pelannut Manchester Unitedin riveissä sitten tapaninpäivän.