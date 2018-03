Markkanen sivussa selkäkivun takia, Bullsille tappio

Lauri Markkanen oli sivussa selkävaivojen takia, kun Chicago Bulls kärsi 106–112-kotitappion Los Angeles Clippersille. Markkanen osallistui pelipäivän aamun heittoharjoitukseen, mutta jäi sivuun neljännen kerran tällä kaudella selkäkivun takia.

– Laurin tilannetta seurataan päivittäin. Hänellä on ollut muutaman päivän ajan selkäkipuja. Hänen olonsa oli hyvä heittoharjoituksissa, mutta hän tunsi kipua kuntosalilla ennen peliä, Bullsin valmentaja Fred Hoiberg sanoi Chicago Tribunelle.

Markkanen oli edellisen kerran sivussa selkäkipujen takia joulukuussa. Bulls on toiminut korostetun varovaisesti loukkaantuneiden pelaajien suhteen, sillä joukkue tarvitsee tappioita korkean valintanumeron varmistamiseksi kesän varaustilaisuuteen. Bulls ei ole peluuttanut polven eturistisideleikkauksen jälkeen kentille palannutta Zach LaVinea peräkkäisten päivien otteluissa.

Clippersiä vastaan aloitusviisikon keskushyökkääjä Robin Lopez pelasi vain 12 minuuttia, ja alkukauden aloitusviisikon laitahyökkääjä Justin Holiday istui jälleen koko ottelun penkillä, samoin kuin kakkospelinjohtaja Jerian Grant.

Markkasen paikan aloitusviisikossa otti Noah Vonleh, joka heitti 27 minuutissa kahdeksan pistettä ja noukki seitsemän levypalloa. Bobby Portis takoi 27 minuutissa 19 pistettä ja yhdeksän levypalloa, ja pelinjohtaja Kris Dunn 18 pistettä ja kuusi syöttöä. Zach LaVinen heittolama jatkui, kun hän sai kokoon kymmenen pistettä tarkkuudella 3/13.

Clippersin keskushyökkääjä DeAndre Jordan riehui korien alla 29 pisteen, 18 levypallon, viiden syötön ja kahden torjunnan verran. Jordanin kahdestatoista heitosta vain yksi lipsahti ohi.

– No, me voitimme. Siinä kaikki mitä minulla on sanottavana, Clippersin valmentaja Doc Rivers murahti ESPN:lle.