Santeri Kiiveri kuudenneksi Pyeongchangin alppiyhdistetyssä

Santeri Kiiveri sijoittui kuudenneksi pystylaskijoiden alppiyhdistetyssä Pyeongchangin paralympialaisissa. Kullan vei neutraalien paralympiaurheilijoiden väreissä kisaava venäläinen Aleksei Bugajev vain 32 sadasosasekunnin erolla ranskalaiseen Arthur Bauchetiin.

Pronssimitalin otti Uuden-Seelannin Adam Hall, joka jäi kärjestä lähes viisi sekuntia. Kiiverin ero voittajaan oli 7,22 sekuntia.

Alppiyhdistetyn ensimmäisen osan, supersuurpujottelun jälkeen Kiiveri oli kuudentena, vajaat kaksi sekuntia kärjestä. Mitalisijat olivat vielä suomalaisen tavoitettavissa ennen pujottelua.

– Ihan hyvä lasku. Pieni virhe tuli lopussa, mutta siinä kaikki muutkin tekivät virheitä. Ero kärkeen on nyt pienempi kuin Super-G:ssä toissa päivänä. Pujottelussa kun pari sekuntia vielä saa kärkeä kiinni, niin ollaan jo hyvillä sijoituksilla, Kiiveri arvioi ensimmäistä laskuaan Suomen paralympiakomitean tiedotteessa.

Toinen lasku eli pujotteluosuus ei tuonut muutosta sijoitukseen.

– Sinänsä ihan ok, ei tuo kuudes nyt huono ole. Sitä kolmatta paikka lähdin hakemaan, mutta laskivat ne pojat siinä edessä aika kovaa. En ihan pääsyt rytmiin, ja lasku jäi koko ajan hieman taakse. Minulle tuollainen viisto rinne on vähän vaikea. Varsinkin kun se on koko ajan väärälle puolelle viisto. Toki rata on kaikille sama, vaikka laskijat ja vammat ovatkin erilaisia, Kiiveri kertoi.

Kiiveri kilpailee Pyeongchangissa vielä sekä suurpujottelussa että pujottelussa.

Pystylaskijoiden luokassa kilpailee urheilijoita, joilla on vamma alaraajoissa tai yläraajoissa. Tulosten suhteuttamisessa toisiinsa käytetään kertoimia, joilla tasoitetaan erilaisia vamma-asteita.