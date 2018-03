Houstonin voitto varmisti Golden Staten pudotuspelipaikan

Houston Rocketsin 109–93-voitto San Antonio Spursista vahvisti Rocketsin paikkaa NBA-koripalloliigan länsilohkon kärjessä ja varmisti samalla viime kauden mestarijoukkueen Golden State Warriorsin pudotuspelipaikan.

Houstonin MVP-kandidaatti James Harden keräsi 28 pistettä, kuusi levypalloa ja kuusi syöttöä.

– Olemme pelanneet paljon kymmenen viime päivän aikana. Siitä huolimatta meillä oli riittävän tuoreet jalat ja pystyimme ratkaisemaan ottelun, Rocketsin valmentaja Mike D'Antoni sanoi.

Mainos

Spurs on puolestaan vaarassa jäädä pudotuspelien ulkopuolelle ensi kerran sitten kevään 1997. San Antonio on länsilohkossa kymmenentenä, ja kamppailee pääsystä kahdeksan joukkoon. Loukkaantumisten vaivaama ryhmä on hävinnyt 14:stä viime ottelustaan 11.

– Kaikki yrittävät olla parhaimmillaan pudotuspelien lähestyessä, ja se on meidänkin tavoitteemme, päästä pudotuspeleihin ja olla niin hyviä kuin suinkin voimme, riippumatta siitä mitkä olot ovat, Spursin valmentaja Gregg Popovich sanoi.