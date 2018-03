Paraislainen tuomitsee jalkapallon Cyprus Cupin finaalin: "Tiedän olevani maailman parhaiden oikeudenjakajien joukossa"

Paraislainen Lina Lehtovaara tuomitsee jalkapallon naisten Cyprus Cupin 2018 finaaliottelun Italia-Espanja. Finaali pelataan keskiviikkona 7.3. Larnacan AEK Stadionilla.

Lina Lehtovaara nousi Fifa-tuomariksi 2009 ja korkeimpaan eliittiryhmään 2017. Hän ainoa suomalainen jalkapallon oikeudenjakaja näin korkealla tasolla.

– Totta kai olen erittäin tyytyväinen. Tämä on osoitus siitä, että tuomitseminen turnauksessa on ollut hyvää. Erityisen tyytyväinen olen siitä, että paluu kansainvälisille kentille sujui parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka viime kausi oli rikkonainen loukkaantumisteni takia. Turnauksessa vierelläni ovat olleet Tonja Paavola, joka on todella kokenut Fifa-avustava ja ensimmäistä kautta kansainvälisiä pelejä avustava Heini Hyvönen. Peli on tuomarille erittäin paljon helpompaa, kun vierellä ovat taitavat avustavat, kertoo Lehtovaara tiedotteessa.

Cyprus Cupin finaalissa kakkosavustajana toimii tshekin Lucie Ratajova.

– Tämä ei kerro Heinin onnistumisista, lähinnä Fifa haluaa varmistaa, että finaalissa on kokemusta.

– Katson, että huipputason tuomari on huipputason urheilija. Olen tehnyt voima- ja nopeusharjoitteita valmentajani Ville Suomisen kanssa nyt kahden vuoden aikana ja se on vienyt minua valtavasti eteenpäin. Tiedän olevani maailman parhaiden oikeudenjakajien joukossa jalkapallossa.

Lina Lehtovaara on kasvatustieteiden maisteri ja opettaa Kirjalan koulussa Paraisilla.

– Treenaamisen ja työn yhdistäminen alkaa olla vaikeaa tällä tasolla. Onneksi rehtori ja työtoverit, lapset ja lasten vanhemmat ymmärtävät ”harrastukseni” ja ovat tottuneet, että olen pari kuukautta vuodessa kansainvälisissä tehtävissä.

Lehtovaara toivoo kehittyäkseen haastavampia pelejä tuomittavaksi.

– Odotan innolla, että minulle osoitetaan riittävän korkeatasoisia otteluita miesten sarjoissa; se on ainoa keinoa pärjätä tällä tasolla maailmalla.