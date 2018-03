Mika Lehtimäki ei ole käytettävissä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtoon – "Tässä ei ole mitään draamaa"

Johtajia riittää

Kuinka paljon siellä olympiakomitean sisällä on noita johtajia. Isot on palkkasummat joita Suomessakin käytetään noihin urheilujohtajien palkkoihin verrattuna urheilijoiden valmennusapurahoihin. Esim. kesäolymppialaisissa nyrkkeilystä pronssia saanut nyrkkeilijä Mira Potkonen sai vain 10.000 e valmentautumis rahan. Jotain on pielessä, kun urheilun vähät rahat menevät vaan johtoportaan taskuun ja ne joiden sitä tulosta pitäisi tehdä jäävät hiirenmuruille.

