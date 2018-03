Messille 600 maalia täyteen uralla

Barcelonan tähtijalkapalloilija Lionel Messi saavutti 600 tehdyn maalin rajapyykin sunnuntaina. Messin tasalukuosumalla Barcelona kukisti kotinurmellaan Atletico Madridin 1–0 Espanjan liigan kamppailussa.

Messi on iskenyt Barcelonalle 539 maalia ja 61 maalia Argentiinalle.

Barcelona on etenemässä vakuuttavasti liigamestaruuteen. Joukkueella on 69 pistettä, kun 11 ottelukierrosta on jäljellä. Toisena majaileva Atletico on kahdeksan pisteen päässä. Kolmantena riutuva Real Madrid on jäänyt Barcelonasta jo 15 pistettä.