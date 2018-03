Hirvoselle oppia ja nelossija: "Ei auta kuin olla jatkossa kovemmassa kunnossa"

Janne Lehikoinen

Eero Hirvosen ilme oli väsyneen tuskainen Lahden hiihtostadionin maaliviivalla. Loppusuoralla häämöttänyt kakkossija maailmancupin kisassa vaihtui nelossijaan, kun Vinzenz Geiger ja Jörgen Graabak rutistivat hieman pirteimmin jaloin ohi viime hetkillä.

Nelossija on Hirvoselle uran kolmas maailmancupissa. Palkintopallille nuori suurlupaus on noussut henkilökohtaisissa kisoissa neljästi, ja kolme niistä on tullut tällä kaudella.

– Vaikka kuinka hyviä suorituksia olisikin mäessä ja myös ladulla, niin kun tuolla tavalla hyytyy, eihän tämä tyydytä, Hirvonen puuskahti.

Hirvonen ampaisi voittaja Johannes Rydzekin matkaan saksalaisässän irrotessa kärkijoukosta. Hirvonen pysyi Rydzekin tuntumassa, mutta saksalaisen armoton vauhti saattoi kostautua loppumetreillä. Hirvonen ei kuitenkaan jossitellut.

– Ainahan sitä voi jossitella, mutta turhaa se on. Opiksi voi ottaa, mutta ei tässä silti olisi hirveästi toisin voinut tehdä. Ei auta kuin olla jatkossa kovemmassa kunnossa, ettei hyydy tuohon loppuun.