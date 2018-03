Herolalla ja Hirvosella maukas asema hiihtoladulle

Ilkka Herola ja Eero Hirvonen saivat hypyt kohdilleen, ja kaksikon asema yhdistetyn maailmancupin parisprintin hiihto-osuudelle Salpausselällä on vähintäänkin herkullinen. Herola ja Hirvonen pääsevät 2x7,5 kilometrin hiihtoon kolmantena, edellään Itävallan kakkosjoukkue ja Norjan ykkösjoukkue.

Itävallan kaksikko Franz-Josef Rehrl ja Lukas Greiderer lähtevät ladulle 37 sekuntia Suomen edellä. Norjan Jan Schmid ja Jörgen Graabak ovat 12 sekuntia edellä.

Hiihto sprinttaillaan kymmenellä 1,5 kilometrin rutistuksella.

– Se on aika taktista. Kymmenen osuutta, ja paljon riippuu siitä, miten muut menevät. Täällä latu on aika loivapiirteistä, ja auttaa aika paljon, jos porukalla pystyy vetämään. Vuosi sitten jo MM-kisoissa todettiin, että aika mahdoton täällä on yksin hiihtää, Herolan ja kanssa vuosi sitten MM-parisprintissä kuudenneksi sijoittunut Hirvonen mietti.

Mäkikisaa venyttivät tulospalveluongelmat, eikä Hirvosellakaan ollut tarkempaa tietoa lähtöasetelmista ajatellen pahimpia kilpakumppaneita. Kun tulokset lopulta saatiin, olivat aina vaaralliset saksalaiset mukavasti takana: Johannes Rydzek ja Fabian Riessle ovat 27 sekuntia Suomea perässä, ja Eric Frenzel sekä Vinzenz Geiger 51 sekunnin päässä.

Hyppynsä kanssa olympialaisissa tuskaillut Herola nauroi venyvänsä aina joukkuekoitoksissa. Pyeongchangissakin mies sai lentonsa kohdilleen vasta kisat päättäneessä joukkuekisassa.

– Joukkueen eteen näköjään pystyy venymään. Hyvä veto, ja olemme pelissä mukana, Herola totesi tyytyväisenä.

Herola ei aio kuitenkaan keskittyä jatkossa vain joukkuekisailuihin.

– Ehkä mieluummin niin, että yritän saada noita samoja viboja henkilökohtaisiin kisoihin, Herola naurahti.

Suomen kakkosjoukkue Hannu Manninen/Arttu Mäkiaho on 13. sijalla. Kärkeen on matkaa kaksi minuuttia ja yhdeksän sekuntia.

Parisprintin hiihto-osuus alkaa kello 16.30.