Isä väittää: Neymar sivussa ainakin kuusi viikkoa

Ranskalaisen jalkapalloseura PSG:n brasilialaishyökkääjä Neymar on sivussa loukkaantumisen vuoksi "ainakin kuusi viikkoa", kertoi tähtipelaajan isä myöhään tiistai-iltana Suomen aikaa. PSG tiedotti aiemmin, että Neymarin jalkapöydästä on löytynyt murtuma. Lisäksi pelaajan nilkka on nyrjähtänyt.

Neymar, 26, loukkaantui viime sunnuntain Marseille-pelissä.

– PSG ei laske mitään Neymarin varaan tulevissa otteluissa. Neymarin hoidot kestävät kuudesta kahdeksaan viikkoa, Neymar senior kertoi ESPN Brasilialle.

PSG-luotsi Unai Emery totesi, että Neymarilla on pienet mahdollisuudet päästä pelaamaan ensi viikon Mestarien liigan ottelussa Real Madridia vastaan.

Brasilialaislehti Globo Esporten mukaan Neymar saattaa olla sivussa jopa toukokuulle asti.