Urheilu 8:37

Isä väittää: Neymar sivussa ainakin kuusi viikkoa

Ranskalaisen jalkapalloseura PSG:n brasilialaishyökkääjä Neymar on sivussa loukkaantumisen vuoksi "ainakin kuusi viikkoa", kertoi tähtipelaajan isä myöhään tiistai-iltana Suomen aikaa. PSG tiedotti aiemmin, että Neymarin jalkapöydästä on löytynyt murtuma. Lisäksi pelaajan nilkka on nyrjähtänyt.