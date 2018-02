PSG-tähti Neymarin jalkapöydästä löytyi murtuma – pelaaminen ensi viikon Real-ottelussa mahdollista

Ranskalaisseura PSG:n tähtipelaaja Neymar on sivussa jalkapallokentiltä toistaiseksi. PSG tiedotti, että brasilialaishyökkääjän jalkapöydästä on löytynyt murtuma. Lisäksi pelaajan nilkka on nyrjähtänyt. Neymar loukkaantui sunnuntain liigaottelussa Marseillea vastaan.

Neymarilla on "pienet mahdollisuudet" päästä pelaamaan ensi viikolla Mestarien liigan ottelussa Real Madridia vastaan, kertoi PSG:n päävalmentaja Unai Emery. Hän sanoi lisäksi, ettei Neymarin murtunutta jalkapöytää operoida.

Brasilialaismedia väitti aiemmin, että Neymar olisi menossa leikkaukseen.

– Neymar on pelaaja, jonka haluan pelaavan jokaisessa ottelussamme. Hän on hyvin keskittynyt Realin kohtaamiseen, Emery totesi.