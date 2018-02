Harry Kane jälleen Tottenhamin sankari

Tottenham voitti jalkapallon Englannin Valioliigassa vieraissa Crystal Palacen 1–0. Ottelun ratkaisu nähtiin 88. peliminuutilla, kun Harry Kane puski pallon kulmapotkutilanteessa verkon perukoille.

Osuma nosti Kanen yksinään Valioliigan maalipörssin kärkisijalle. Tottenham-kärki on tehnyt tällä kaudella 24 liigamaalia, kun toisena oleva Liverpoolin Mohamed Salah on viimeistellyt 23 kertaa.

Samalla Tottenham nousi ainakin hetkellisesti Chelsean ohi neljänneksi. Joukkue on kerännyt 55 pistettä, kun Chelsealla on koossa kaksi pistettä vähemmän. Chelsea kohtaa myöhemmin tänään vieraissa Manchester Unitedin.

Crystal Palacen kausi on sujunut vaisusti, sillä joukkue on sijalla 17. Palace on tasapisteissä viimeisen putoajan paikalla olevan Swansean kanssa.