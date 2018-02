Maamme-laulun kertosäe kuultiin seremoniassa kolmeen kertaan

Bad moon rising..

Jutusta jäi uupumaan se mikä kuvassa näkyy, eli venäläisurheilija ei vaivautunut riisumaan pipoaan seremonian ajaksi. Tuskin olen ainoa joka on pannut merkille sen, että urheilukisoja myöten ihmisten käytös kanssaveljiään/-siskojaan kohtaan on muuttunut hyvinkin epäasialliseksi. Kun ottaa huomioon sen miten geopoliittinen tilanne maailmassa on muuttunut vaaralliseksi, ja lähes joka maailmankolkkaan on istutettu konfliktin siemeniä, niin toivoisi, että edes urheilijat jaksaisivat olla ihmisiksi toisiaan kohtaan, sillä tällä menolla mikä tahansa arvokisa saattaa olla viimeinen. Kautta aikain on povattu "maailmanloppuja" - se kun on osa ihmisluontoa, mutta nyt kun tiedemaailmakin varoittaa tulevasta, niin kyse ei ole enää uskosta, vaan todennäköisyyslaskelmista. Ihmisiä on ihan liikaa, ja he vaativat aina vain lisää, vaikka planeetta(mme) on kohta kaluttu loppuun. Jäljellä olevat luonnonvarat asettavat kansakunnat toisiaan vastaan, sillä kaikille ei siitä riitä. Lopulta tässä murroksen ajassa maailman uusjako hoidettaneen asein, ja vasta sitten diplomatialla. Laumaeläimet, mukaanlukien ihminen, tekevät kaikkensa saadakseen omalle laumalleen selviytymisen edellytykset - elintilaa. Taistelu viiimeisistä laudunmaista, tai hedelmäpuista tulee olemaan brutaali - reviirien rajat merkitään verelllä. Ei ihme, että suurvallat satsaavat taktisiin ydinaseisiin, sillä radioaktiivinen laskeuma pilaa mahtavankin valtakunnan tulevaisuuden, sillä laskeumat eivät tunne ihmisen pystyttämiä rajoja, vaan se on globaali katastrofi.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.