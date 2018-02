Poutala kantaa Suomen lippua olympialaisten päättäjäisissä

STT

Pyeongchang

Pikaluistelija Mika Poutala kantaa Suomen lippua Pyeongchangin talviolympialaisten päättäjäisissä tänään, olympiakomitea kertoo tiedotteessaan. Poutala sijoittui 500 metrin kilpailussa neljänneksi ja 1 000 metrillä 16:nneksi.

– Poutala on 2000-luvun valovoimaisimpia suomalaisurheilijoita, todellinen esikuva ja taistelutahdon ilmentymä. Mikan olemus ja teot kuvaavat hyvin sitä henkeä, mikä Suomen joukkueella on ollut näissä kisoissa, joten hän on erinomainen valinta päättäjäisten lipunkantajaksi, perustelee Suomen joukkueen johtaja Mika Kojonkoski tiedotteessa.

Tänään suomalaislajeista kilpaillaan vielä naisten 30 kilometrin hiihdossa. Miesten jääkiekon olympiafinaali OAR–Saksa on parhaillaan käynnissä.