Norjalle pettymys, mutta Iivo sai ylistystä: "Hän on mahtava, hän on uskomaton"

Olympialaisten mitalirohmu Norja joutui pettymään miesten maastohiihdot Pyeongchangissa päättäneellä 50 kilometrillä. Hiihtomahdin paras oli viidenneksi jäänyt Martin Johnsrud Sundby.

– Vaikeat olosuhteet, eikä meillä ollut paras päivämme. Kun olen meistä parhaana viidentenä, se ei riitä. Olemme pettyneitä, totta kai, Sundby harmitteli.

– Meillä on ollut hyvät kisat, mutta tänään emme olleet tarpeeksi hyviä. Saimme turpaamme, mutta sellaista se on joskus urheilussa.

Ilme kuitenkin kirkastui, kun tuli puhe olympiavoittoon suksineesta suomalaisesta. Iivo Niskanen on tehnyt suuren vaikutuksen Norjassa.

– Hän on mahtava. Perinteisellä hänen huipputasonsa on ehkä paras koko maailmassa, hän on uskomaton, Sundby hehkutti.

– Hänellä ei ollut tällä kaudella niin monia hyviä kisoja, hän säästi sen (huippukisan) olympialaisiin. Ja viimeiseen kisaan, se on varsin vaikuttavaa.

"Niskanen hymyilee enemmän kuin muut suomalaiset"

Niskanen on tehnyt vaikutusta myös kilpaladun ulkopuolella.

– Hän on vähän erilainen kuin muut suomalaiset. Hän hymyilee enemmän, ja se on mukavaa. Tulet iloiseksi, kun näet hänet, Sundby nauroi.

Nauru jatkui, kun Sundbyn suunnitelmista ensi viikonloppuun udeltiin. Nähdäänkö mies Salpausselän kisoissa?

– Katsotaan nyt. Siellä on ihan saatanan kylmä nyt!