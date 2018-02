Suomen valtiojohto onnitteli Niskasta – urheiluministeri Terho lupasi vetäistä "arhinmäet"

STT

Helsinki

Suomen valtiojohto onnittelee Iivo Niskasta olympiakullasta. Pääministeri Juha Sipilä kehuu Niskasta Twitterissä uskomattomasta taistelusta.

– Kuninkuusmatkan kultaa Suomeen!!! Sipilä tviittasi.

Presidentti Sauli Niinistö kirjoittaa Facebookissa, että Iivo rakenteli uskomattoman hienon kisan.

– Kun pää ja kroppa pelasivat meni muilta sukset alta, Niinistö hehkuttaa.

Niskanen voitti perinteisen hiihtotavan 50 kilometriä Pyeongchangin olympialaisissa. Niskanen taisteli voitosta venäläisten OAR-joukkueen Aleksandr Bolshunovin kanssa ja ratkaisi voiton irtiotolla kilometri ennen maalia.

Myös presidentti Tarja Halonen riemastui Niskasen voitosta.

– Tulihan se kulta lopulta!!! Onneksi olkoon Iivo Niskanen, hän tviittasi.

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) jännitti Niskasen hiihtoa paikan päällä.

– Kultaa jos tulee niin vetäisen arhinmäet! hän tviittasi kesken kisan.

Terho viittasi todennäköisesti entisen urheiluministerin Paavo Arhinmäen (vas.) juhlintaan Sotshin olympialaisissa Suomen jääkiekkojoukkueen voitettua pronssia. Arhinmäki pahoitteli jälkeenpäin pitkäksi venähtänyttä juhlintaansa.

Arhinmäki antoi Terholle samalla mitalla takaisin.

– Perussuomalaiset ja siniset ovat pettäneet tähän mennessä kaikki antamansa lupaukset. Nyt on Terholla näytön paikka. Voi olla, että jää tämäkin lupaus toteuttamatta. Perästä kuuluu! hän tviittasi.

Kuopiossa ja Vieremällä pohditaan sopivaa palkintoa

Kuopiossa ja Pohjois-Savon Vieremällä pohditaan Iivo Niskaselle sopivaa palkintoa olympiakullasta. Niskanen on nykyisin kuopiolainen, mutta hän on lähtöisin Vieremän kunnasta Pohjois-Savosta.

– Luulen, että tämä on huomenna iloinen budjettiasia kaupunginhallituksessa, kun mietitään, miten tämä palkitaan. Harvoin varmaan näin mieluisaa menoa on olemassa, sanoo Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen STT:lle.

Pirhosen mukaan Niskanen ja hänen perheensä tunnetaan Pohjois-Savossa esimerkillisenä ja innostavana urheilijaperheenä.

Kuopio on aiemmin palkinnut Niskasen urheilumenestystä rahalahjoituksin. Vieremän kunta taas on lahjoittanut Niskaselle rahan lisäksi metsää. Niskasen palkitseminen on esillä myös Vieremällä huomenna, kun kunnanhallitus on koolla.

– Iivo ja Kerttu ovat molemmat jo niin paljon tuoneet meille iloa, että heillä on joka tapauksessa paikka vieremäläisten sydämissä, sanoo Vieremän kunnanjohtaja Mika Suomalainen. Iivo Niskasen sisko Kerttu Niskanen on hänkin palkittu hiihtäjä.

Kunnat ovat usein palkinneet urheilijoita arvokisamenestyksestä lahjoittamalla tontteja. Tätä mietitään myös Kuopiossa ja Vieremällä.

Suomalaisen ja Pirhosen mukaan Pohjois-Savossa ei tarvitse kiistellä, kenen laduilta olympiavoittaja on ponnistanut.

– Iivosta riittää jakamista meille, sekä Vieremälle että Kuopiolle ja koko Suomelle, Pirhonen sanoo.

Vieremällä harkitaan voitonjuhlien järjestämistä Niskasen pääsponsorin Ponssen kanssa. Metsäkonevalmistaja Ponssen kotipaikka on myös Vieremällä.

– Ponsse on ollut ihan Iivon uran alusta lähtien mukana, silloin ei varmasti osattu olympiakullasta edes haaveilla, Suomalainen sanoo.